На Київщині фотографа підозрюють у розбещенні неповнолітньої

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру 56-річному мешканцю Київщини за фактом вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч.1 ст.156 КК України).

Встановлено, що наприкінці жовтня поточного року зловмисник, перебуваючи в у власному автомобілі «Mercedes Vito» разом із дівчиною 2005 року народження вирішив задовольнити свою статеву пристрасть шляхом вчинення розпусних дій відносно неповнолітньої. Ще один епізод розбещення ним постраждалої стався за кілька днів.

Досудове слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з СУ Головного управління Нацполіції в Київській області, за оперативного супроводу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України в Київській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури