На Київщині фотографа судитимуть за виготовлення та розповсюдження порнографії

Як повідомлялося раніше, поліцейські Київщини повідомили про підозру 48-річному жителю міста Українка, який виготовляв фото та відеоматеріали порнографічного характеру з дітьми. Після цього зловмисник продавав матеріали зйомок іноземцю за кордон.

Викрили злочинну діяльність чоловіка працівники слідчого управління та управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури. Тоді чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів), ч.3 ст.149 (Торгівля людьми), ч.2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили, що чоловік реалізовував свою злочинну діяльність протягом 2013 – 2017 років. Наразі встановлено 41 особа малолітніх потерпілих, яких чоловік примушував до участі у створенні матеріалів порнографічного характеру.

Окрім цього, для того, аби діти почувалися розкутіше зловмисник пригощав їх алкоголем та електронними цигарками.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно зловмисника скеровано до суду. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Київської області