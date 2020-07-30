На Київщині голова сільської ради підозрюється у розтраті бюджетних коштів

Прокуратурою повідомлено по підозру голові однієї із сільських рад Білоцерківського району за фактами розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем та підроблені офіційних документів (ч. 2 ст. 191, ч. 1ст. 366 КК України).

За даними слідства, у квітні 2020 року голова сільської ради уклав договір з товариством на виконання робіт по ремонту освітлення вулиці в одному із сіл Білоцерківського району.

У подальшому, підозрюваний, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що товариство умови договору не виконало, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів. На підставі яких, підряднику з місцевого бюджету сільської ради незаконно перераховано бюджетні кошти в сумі 50 тис грн.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Білоцерківською місцевою прокуратурою.

У разі доведення вини, особі загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області