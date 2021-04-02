На Київщині іноземця підозрюють у жорстокій розправі над співвітчизником

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру іноземцю за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст.121 КК України).

Слідством встановлено, що 2 квітня цього року в одній із багатоповерхівок м. Бориспіль між двома іноземцями виник конфлікт, під час якого один із них схопився за ніж для рубки м’яса та почав наносити удари своєму опоненту, чим спричинив травматичну ампутацію трьох пальців руки та понівечив кисть руки і стегно.

Після скоєного, зловмисник, тікаючи, намагався перетнути кордон з Україною, однак був затриманий правоохоронцями у міжнародному аеропорту «Бориспіль». Постраждалого, завдяки вчасно наданій медичній допомозі, вдалося врятувати.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зазначеній особі про підозру у вчиненні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури