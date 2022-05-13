На Київщині колишнього правоохоронця викрили на збуті державних баз даних через Даркнет

Служба безпеки України на Київщині блокувала канал збуту державних баз даних через нелегальну анонімну мережу – Даркнет. До організації протиправного бізнесу причетний колишній працівник одного з правоохоронних органів.

Кіберфахівці СБУ встановили, що зловмисник налагодив продаж інформації з обмеженим доступом через анонімні акаунти в закритих гілках мережі Даркнет.

Правоохоронці задокументували три факти збуту даних фігурантом провадження. Їх вартість залежала від виду інформації та становила від $50 до $200.

Для анонімності оплату ділок приймав на криптогаманці.

У результаті обшуку за місцем проживання організатора у м. Біла Церква співробітники спецслужби вилучили комп’ютерну техніку, на якій містяться докази його протиправної діяльності; її направлено на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру за ч.2 ст.361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) та ч.3 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва.

ГУ СБ України у м. Києві та Київській області