На Київщині колишнього в.о. заступника директора КП судитимуть за привласнення та розтрату майна на суму більше ₴1,2 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього виконувача обов’язків заступника директора одного з комунальних підприємств Київщини за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах ( ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, 29-річний житель м. Боярка, перебуваючи на вказаній посаді комунального підприємства та будучи матеріально-відповідальною особою, упродовж 2019-2020 років умисно здійснив привласнення та розтрату ввірених йому товарно-матеріальних цінностей шляхом зловживання своїм службовим становищем на суму більше 1,2 млн грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура