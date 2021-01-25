На Київщині ліквідовано нарколабораторію, потужність якої дозволяла виготовляти близько 150 кг синтетичних психотропів на місяць (фото)

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру учаснику злочинної групи, яка організувала діяльність високотехнологічної нарколабораторії з виготовлення синтетичного психостимулятора α-PVP та збуту його на території столиці та області (ч.2 ст.307, ч.2 ст.311 КК України).

Слідством встановлено, що нарколабораторія, в якій щомісяця синтезували близько 150 кг психотропів, була облаштована в одному з будинків с. Любимівка на Київщині. Реалізовували зловмисники так звану флакку через розгалужену мережу збуту в столиці та області.

У ході санкціонованого обшуку, правоохоронцями виявлено та вилучено 20 кг готової продукції та близько 800 кг прекурсорів, орієнтовна вартість яких за цінами чорного ринку сягає 5 мільйонів гривень. Крім того, було вилучене обладнання для їх синтезу та автомобіль на якому перевозили готову продукцію та складові для її виготовлення.

Наразі затримано одного з учасників вказаної групи. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного правопорушення та обрано запобіжний захід не пов’язаний з триманням під вартою. Прокуратурою вже підготовлена скарга на вказане рішення, яку сьогодні буде подано до апеляційного суду.

Досудове розслідування триває, по вилученому призначені експертизи, встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності.

Викрито протиправну діяльність групи осіб прокурорами спільно із співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України у взаємодії зі слідчим управлінням ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області