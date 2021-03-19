На Київщині молодика підозрюють у здійсненні незаконних операцій з електронними грошима

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру 28-річному мешканцю столиці за фактом неправомірного використання електронних грошей (ч. 1 ст. 200 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік з лютого по травень минулого року конвертував електронні гроші за допомогою заборонених для використання в Україні платіжних систем «Яндекс.Гроші» та «QIWI». Вказані електронні платіжні системи використовуються у протиправній діяльності та «відмиванні» коштів, здобутих злочинним шляхом, у зв’язку з неможливістю відстеження їх походження правоохоронними органами.

Маючі доступ до анкетних даних фізичних осіб, підозрюваний використав їх для реєстрації чисельних електронних поштових скриньок та електронних гаманців, за допомогою яких і здійснював незаконні валютні операції.

У ході обшуків за місцем мешкання чоловіка вилучено комп’ютерну техніку та рукописні записи із реквізитами вказаних електронних гаманців. Вилучене направлено на експертизу. Під час попереднього огляду техніки виявлено інформацію, що підтверджує злочинну діяльність фігуранта.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури