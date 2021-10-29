На Київщині на хабарі затримали військового комісара

В Бучанському районі викрили військового комісара, який за звільнення від призову вимагав неправомірну вигоду у сумі 4000 доларів.

Викрили злочинну діяльність чоловіка слідчі поліції Київщини разом із контррозвідкою СБУ та Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Правоохоронці встановили, що 45-річний підполковник вимагав неправомірну вигоду у 31-річного мешканця Боярки за ухилення від призову двох його племінників та подальшу видачу відповідних військово-облікових документів.

28 жовтня під час передачі другої частини коштів у сумі 2000 доларів військовий комісар був затриманий правоохоронцями у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцями проживання та роботи посадовця, а також у його автівці проведено 3 санкціоновані обшуки.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Запобіжний захід чоловікові обере суд.

Національна Поліція України