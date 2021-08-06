На Київщині начальника одного з центрів надання адмінпослуг затримано на хабарі у 500 доларів

Обухівською окружною прокуратурою спільно з ГУНП в Київській області та за оперативного супроводження Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області затримано начальника «Центру надання адміністративних послуг» однієї з міських рад області на одержанні 500 доларів США неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець, у розмові з особою з приводу державної реєстрації права власності на 5 об’єктів нерухомого майна, висловив прохання щодо надання 500 доларів США неправомірної вигоди.

Сьогодні, 6 серпня, під час одержання грошових коштів чоловіка викрито «на гарячому» та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі прокурорами та слідчими проводяться обшуки та інші невідкладні слідчі (розшукові) дії, встановлюються інші службові особи, причетні до цього злочину. Готується повідомлення про підозру затриманому та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення останнього від посади.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура