На Київщині невідомі пограбували подружжя. Чоловік помер від серцевого нападу

Подія трапилась близько 4 години ранку у селі Русанів, що на Броварщині. Троє невідомих вдерлися до будинку літнього подружжя, зв’язали господарів та, завдавши тілесних ушкоджень чоловіку, почали вимагати інформацію про те, де подружжя зберігає заощадження.

Забравши гроші та ювелірні вироби, зловмисники втекли у невідомому напрямку.

Після нападу невідомих 60-річний чоловік помер від серцевого нападу. Дружина викликала поліцію.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції, кінологи, криміналістична лабораторія поліції Київщини.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та вживають усіх заходів для розшуку зловмисників.

Відділ комунікації поліції Київської області