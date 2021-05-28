На Київщині незаконно звільненого з колонії засудженого повернуто до виправної установи

Київська обласна прокуратура відстояла в апеляційному суді свою позицію щодо незаконного ухвалення судом першої інстанції рішення про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання особи, засудженої за вчинення тяжкого злочину.

Апеляційна скарга прокуратури була аргументована тим, що цей засуджений не довів своє виправлення сумлінною поведінкою та ставленням до праці, як того вимагає стаття 81 Кримінального кодексу України. Крім того, він раніше вже був неодноразово засуджений, чотири рази відбував покарання саме у виді позбавлення волі, а після кожного засудження належних висновків не робив та вчиняв нові тяжкі злочини.

Апеляційним судом повністю підтримано позицію прокуратури та задоволено її апеляційну скаргу, а ухвалу місцевого суду про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання скасовано. Як наслідок, вказана особа продовжить відбувати призначене їй судом покарання

Пресслужба Київської обласної прокуратури