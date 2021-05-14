На Київщині очильника ветклініки та посадовця Держпродспоживслужби підозрюють у хабарництві

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одної з ветеринарних клінік м.Бориспіль та керівнику районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Київській області за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України).

Встановлено, що вказані службові особи розробили схему вимагання та систематичного отримання хабарів за видачу ветеринарних свідоцтв, в порушення нормативних вимог процедури отримання вказаних документів.

Так, наприкінці квітня цього року правоохоронцями було задокументовано черговий факт отримання хабара, коли до ветклініки за дозвільною ветеринарно-санітарною документацією звернувся іноземець, який планував перемістити з Київщини до морського порту Очакова, а, в подальшому, експортувати до республіки Лівія, понад 100 голів рогатої худоби без проведення огляду, необхідних щеплень та лабораторних аналізів. Очільник установи погодився за 500 доларів США вирішити це питання.

Наразі обом посадовцям повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури