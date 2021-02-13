На Київщині оперативно затримали серійних грабіжників-«клофелінщиків»

На території столичної області чоловіки надавали людям послуги з автомобільних перевезень, під час подорожей пригощали пасажирів напоями, у які додавали «клофелін», а коли потерпілі непритомніли – грабували їх. Після цього зловмисники залишали пасажирів у безпорадному стані на узбіччях доріг.

Викрили злочинну діяльність грабіжників працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з працівниками Броварського та Бучанського районних управлінь поліції.

Поліцейські встановили причетність чоловіків до низки злочинів. Зокрема, до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Бузова Бучанського району місцеві жителі знайшли двох чоловіків без свідомості. Як з’ясувалось, під час подорожі до Житомира вони разом з іншими пасажирами випили пляшку горілки, запропоновану водієм. Після цього потерпілі нічого не пам’ятають. Встановлено, що зловмисники заволоділи банківськими картками, грошима та мобільними телефонами потерпілих.

Аналогічна ситуація трапилась у селищі Березань, що на Броварщині. Лиходії також пригостили потерпілого напоєм з невідомою речовиною та заволоділи його майном.

Провівши низку оперативно-розшукових заходів, правоохоронці встановили особи зловмисників. Ними виявились 40-річний житель Хмельниччини, 35-річний житель Закарпатської області та 29-річний киянин.

Поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема автівку зловмисників та викрадене майно.

Правоохоронці затримали грабіжників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі за процесуальним керівництвом Бориспільської місцевої прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від чотирьох до шести років.

Наразі поліцейські перевіряють причетність цих осіб до вчинення аналогічних злочинів на території області.

Відділ комунікації поліції Київської області