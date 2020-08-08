На Київщині оперативно затримали водія, який збив дитину і зник з місця пригоди

У Бородянському районі на пішохідному переході автомобіль збив хлопчика, після чого зник у невідомому напрямку. Винуватець ДТП розшуканий та затриманий відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 82-річний киянин, який наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Автотранспортна пригода сталася у селі Немішаєве. Інформація на спецлінію 102 надійшла про те, що невідомий автомобіль скоїв наїзд на дитину на пішохідному переході. Потерпілого 12-річного хлопчика каретою швидкої допомоги доправили до лікарні, де йому діагностували перелом правої ключиці.

На пошуки зниклого водія одразу був орієнтований весь особовий склад Бородянського відділення поліції та мобільні поліцейські наряди.

Працівникам поліції вдалося оперативно встановити марку автомобіля та особу водія. Ним виявився пенсіонер-киянин. У подальшому правоохоронці з’ясували адресу дачного будинку порушника. Там, під час проведення невідкладного обшуку, працівники поліції виявили автомобіль з характерними для ДТП пошкодженнями. Автотранспортний засіб вилучено у якості речового доказу і поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри затриманому чоловіку. Запобіжний захід для нього обере суд.

Відділ комунікації поліції Київської області