На Київщині п’яна психічно нездорова жінка напала на власну матір
На телефон громадського формування надійшов виклик про домашнє насилля по вулиці Музейна в селі Гатне.
На місці події виявили жінку в стані алкогольного сп’яніння, яка, за словами свідків, напала на рідну матір.
Постраждала підтвердила зазначене та повідомила, що нападниця психічно хвора. Для фіксації правопорушення та недопущення його в подальшому викликали поліцію та швидку допомогу.
Поліцейські склали протоколи за статтею 126-1 Кримінального кодексу України про домашнє насильство та протокол за статтею 21 Кримінального кодексу України про вчинення правопорушення у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. В результаті, порушницю забрала поліція. // Вартові еспресоTweet