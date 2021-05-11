На Київщині п’яна психічно нездорова жінка напала на власну матір

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На телефон громадського формування надійшов виклик про домашнє насилля по вулиці Музейна в селі Гатне.

На місці події виявили жінку в стані алкогольного сп’яніння, яка, за словами свідків, напала на рідну матір.

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Постраждала підтвердила зазначене та повідомила, що нападниця психічно хвора. Для фіксації правопорушення та недопущення його в подальшому викликали поліцію та швидку допомогу.

Поліцейські склали протоколи за статтею 126-1 Кримінального кодексу України про домашнє насильство та протокол за статтею 21 Кримінального кодексу України про вчинення правопорушення у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. В результаті, порушницю забрала поліція. // Вартові еспресо

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