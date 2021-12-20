На Київщині патрульні виявили автомобіль, яким незаконно заволоділи, та затримали викрадача

Сьогодні близько 6-ї години ранку охоронці правопорядку отримали орієнтування, що 15 хвилин тому в селищі Плахтянка викрали транспортний засіб Volkswagen Tiguan червоного кольору. На території Бучанського району було введено спеціальну поліцейську операцію «Перехват».

Близько 7-ї години на 47 км автодороги Київ — Ковель патрульні помітили автомобіль, який підпадав під орієнтування. Вимогу про зупинку водій проігнорував, продовжив рух, збільшивши швидкість.

Завдяки злагодженим діям патрульних, автомобіль зупинили поблизу селища Пилиповичі, а ймовірного викрадача затримали.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого встановлення всіх обставин даної події. // Вартові еспресо