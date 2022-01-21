На Київщині під час пожежі загинула однорічна дитина — взято під варту жінку, що залишила дітей без нагляду

За клопотанням ювенальних прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури судом взято під варту жінку, підозрювану у залишенні в небезпеці, що спричинило смерть однорічної дитини (ч. 3 ст. 135 КК України).

За даними слідства, в селі Бузова Бучанського району 18-річна жінка разом із співмешканцем орендували банне приміщення, в якому останнім часом вони проживали разом із трьома дітьми віком від 1 до 4 років. 20 січня поточного року підозрювана розтопила піч з відкритим вогнем і, залишивши малечу самих без відповідного нагляду, вийшла з вказаного приміщення.

В той момент сталося займання печі, вогонь швидко розповсюдився на всю будівлю. Двох дітей вдалося врятувати, найменший, якому 1,3 роки — загинув під час пожежі.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчим відділом Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.

Санкція статі передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура