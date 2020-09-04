На Київщині підозрюваний у замаху на зґвалтування жінки зізнався у вбивстві, яке вчинив рік тому

Завдяки злагодженій роботі прокуратури Київщини та співробітників правоохоронних органів Київської області розкрито умисне вбивство з корисливих мотивів 52-річної жінки, яке сталося 30 червня 2019 року в одному із сіл Макарівського району (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України).

Так, правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України було затримано 53-річного чоловіка, який 30 серпня 2020 року поблизу залізничної станції в с. Вишняки Фастівського району, застосовуючи до жінки фізичну силу, затягнув її до лісу, де намагався зґвалтувати.

За процесуального керівництва Фастівської місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у замаху на зґвалтування (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 КК України) та зберіганні, придбанні вибу­хових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Пізніше чоловік зізнався в умисному вбивстві, яке він вчинив рік тому. Макарівським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури йому повідомлено про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Досудове розслідування триває, проводиться перевірка причетності його до вчинення ще двох аналогічних злочинів на території області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області