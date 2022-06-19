На Київщині піймали зрадника, який хотів вступити у ЗСУ та перейти до бік ворога

Чоловік переписувався з громадянами Росії.

У Київській області прикордонники затримали чоловіка, який планував підписати контракт із ЗСУ, щоб згодом перейти на сторону супротивника.

Про це повідомляє ДПСУ в своєму Telegram.

У листуванні з громадянами РФ і власниками паспортів так званої «ДНР» зрадник писав про ненависть до України та про свої очікування російського наступу.

«Щоб уникнути додаткових перевірок зрадник навіть нап’яв українську патріотичну футболку. Не допомогло. Тепер свої погляди донеччанин переповідатиме співробітникам СБУ», — сказано у повідомленні. // УНІАН