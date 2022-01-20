На Київщині поліграфістів викрили у виготовленні фальшивих COVID-сертифікатів (фото)

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46-річний фотограф разом із 34-річною спільницею організували виробництво сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Зловмисники розміщували об’яви у мережі Інтернет, а також поширювали рекламні листівки про виготовлення дипломів, атестатів, сертифікатів про вакцинацію та інших документів.

Нет описания фото.

Замовлення довідок, у тому числі про разову вакцинацію та міжнародних COVID-сертифікатів, здійснювалось через канал  в одному із месенджерів. Вартість довідок складала від 100 доларів.

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Приміщення, де  організували виготовлення фейкової медичної документації, знаходилося у Києві. Документи фігуранти відправляли службою доставки по всій території України, не зазначаючи власні персональні дані – лише персональні дані замовників.

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Підроблені документи не вносились до жодної з електронних баз Міністерства цифрової трансформації.

За місцем проживання фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили принтери, бланки дипломів, атестатів та сертифікатів та інші документи, що підтверджують причетність лиходіїв до вчинення протиправної діяльності.

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Викрили протиправну діяльність фігурантів працівники управління захисту суспільства та держави поліції Київщини спільно з працівниками відділу поліції №1 (м. Васильків) Обухівського РУП за процесуального керівництва Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області.

Возможно, это изображение (один или несколько человек и текст «вчера в 10:24 я вам перевв,чек не видав вчера в 10:35 все получили, ждите образец! вчера в 10:37 ок вчера 12:37 я вибачаюсь, може я пдганяю але потрибно по можливост скорише вчера в 13:31 образец! проверьте правописание. вчера в 13:31 1и2 сторона вчера в 13:45 да, дякую все правильно»)

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Київської області

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