На Київщині поліцейські оперативно затримав вуличного грабіжника

Здобиччю зловмисника став золотий ланцюжок. Він намагався зірвати його з шиї жінки, після чого зник на авто. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

До поліції звернулась мешканка села Русанів, що у Броварському районі. Жінка повідомила, що зухвалий молодик намагався посеред вулиці зірвати золоту прикрасу з шиї її мами. Також вона надала прикмети автомобіля та зловмисника.

Наряд групи реагування патрульної поліції оперативно прибув на місце події. Під час відпрацювання інформації поліцейські виявили авто та чоловіка схожого за описом.

Ним виявився 34-річний киянин, зараз з ним працюють слідчі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Слідство триває. // Вартові еспресо