На Київщині поліцейські затримали групу чоловіків, які намагалися заблокувати роботу виборчої комісії

У селищі Коцюбинське невідомі особи у чорному одязі та в темних окулярах увірвалися до виборчої дільниці під час перерахунку голосів результатів виборів до органів місцевого самоврядування.

Невідомі чоловіки почали блокувати роботу членів комісії і між ними виникла штовханина.

Працівники поліції миттєво прибули на місце події, де затримали п’ятьох правопорушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України