На Київщині поліцейські затримали нетверезого водія, який пропонував їм хабар

Учора, близько 23-ї години, на 54 км автодороги Київ – Ковель – Ягодин інспектори зупинили водія автомобілю Kia Magentis за порушення ПДР. За кермом транспортного засобу був 37-річний мешканець Київщини.

Під час оформлення адміністративних матеріалів у водія авто охоронці порядку виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці. Результат тесту показав 1, 3 проміле алкоголю, що більше ніж у 6 разів перевищує допустиму норму. До того ж чоловік не пред’явив полісу обов’язкового страхування.

Аби уникнути відповідальності за скоєне порушення, чоловік запропонував патрульним хабара у розмірі 2 тисячі гривень. Інспектори неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, проте водій наполягав на своєму.

Патрульні затримали чоловіка та викликали на місце події слідчо-оперативну групу. // Вартові еспресо