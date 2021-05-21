На Київщині поліцейські затримали озброєну злочинну групу автокрадіїв

Четверо зловмисників, за попередньою змовою, організували злочинне угруповання для викрадення автівок. Так, наприкінці лютого та на початку березня чоловіки викрали 4 автівки на території Обухівського, Бучанського та Фастівського районів. Серед автомобілів – 2 авто «Mitsubishi Outlander», «Mitsubishi ASX» та «КІА Optima».

Злочинна група ретельно готувала план викрадення авто. Чоловіки здійснювали попередню розвідку місця та використовували методи конспірації, уникаючи камер відеонагляду.

Викрили злочинну діяльність чоловіків працівники управління карного розшуку, слідчого управління поліції Київщини спільно зі спецпризначенцями під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Правоохоронці провели за місцем проживання зловмисників санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, зокрема номерні знаки автівок, мобільні телефони, рації, балаклави, а також корпуси гранат, пістолет, рушницю та набої різного калібру. Крім того, правоохоронці вилучили наркотичну речовину. Також поліцейські вилучили автомобілі «Skoda» та «Kia», якими пересувались зловмисники.

Автокрадіїв затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 33-річний мешканець Броварського району, 28-ми та 23-річний жителі Чернігівщини. Місцезнаходження 19-річного поплічника встановлюється. Чоловіки раніше неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч.3 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Вирішується питання про обрання чоловікам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі поліцейські перевіряють причетність чоловіків до вчинення аналогічних злочинів на території області.

Відділ комунікації поліції Київської області