На Київщині поліцейського судитимуть за шахрайське заволодіння 8 тис. доларів

Слідчі ДБР спільно з ДВБ Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно оперуповноваженого Управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області та його спільника, які за 8 тис. доларів США обіцяли підслідному допомогти уникнути в’язниці.

Мешканець Києва у змові з оперативником поліції та працівником СБУ запропонував «допомогу» своєму знайомому, який був обвинуваченим у справі щодо викрадення автомобілів. На той час поліцейський працював в Управлінні карного розшуку.

Вони, нібито, могли домовитися із суддею Білоцерківського міськрайонного суду Київської області про призначення покарання не пов’язаного з позбавленням волі.

Для створення довірливих відносин, спільники неодноразово зустрічались з обвинуваченим та намагалися створити уявлення того, що мають «зв’язки» у суді. Проте зловмисники не планували нікому передавати кошти.

Одразу після отримання 8 тис. доларів США мешканця столиці затримали.

Таким чином, поліцейський та цивільний обвинувачуються у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

Матеріали досудового розслідування стосовно працівника СБУ виділені в окреме кримінальне провадження.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативне супроводження – ДБР.