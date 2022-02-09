На Київщині попереджено незаконне ввезення понад 7 тонн підакцизної продукції на ₴16 млн.

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За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури у міжнародному аеропорту «Бориспіль» вилучено велику партію електронних сигарет, вартість яких, за попередніми даними, становить 16 млн грн (ч. 2 ст. 199 КК України).

За даними слідства, група осіб здійснювала незаконне переміщення через митний кордон України електронних сигарет. Реалізовувати підакцизний товар вони планували на території України.

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Під час огляду виявлено та вилучено понад 7 тонн вантажу із продукцією, яка частково містила марки акцизного податку з ознаками підробки.

На даний час у рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу та до суду скеровано клопотання про арешт вилученого майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Київська обласна прокуратура

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