На Київщині попереджено незаконне ввезення понад 7 тонн підакцизної продукції на ₴16 млн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури у міжнародному аеропорту «Бориспіль» вилучено велику партію електронних сигарет, вартість яких, за попередніми даними, становить 16 млн грн (ч. 2 ст. 199 КК України).

За даними слідства, група осіб здійснювала незаконне переміщення через митний кордон України електронних сигарет. Реалізовувати підакцизний товар вони планували на території України.

Під час огляду виявлено та вилучено понад 7 тонн вантажу із продукцією, яка частково містила марки акцизного податку з ознаками підробки.

На даний час у рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу та до суду скеровано клопотання про арешт вилученого майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу співробітників СБУ.

Київська обласна прокуратура