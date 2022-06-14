На Київщині повідомили підозру члену організованої злочинної групи – депутату районної ради

До складу організованої злочинної групи входило шість осіб, зокрема – депутат районної ради, адвокат і керівники підприємств організації інвалідів Київщини.

Слідчі ГСУ з’ясували, що фігуранти підшуковували осіб з інвалідністю та формально їх «працевлаштовували». Потім подавали документи до відповідного державного органу щодо штатної чисельності підприємства, де вказували, що понад 50 відсотків працівників — особи з інвалідністю.

Відтак підприємство отримувало право користуватися пільгою з податку на додану вартість. Упродовж року члени злочинної групи незаконно отримали з державного бюджету понад 25 млн грн відшкодування на додану вартість.

Поліцейські викрили злочинну схему та встановили п’ятьох членів організованої злочинної групи у січні цього року. Організатору та його спільникам слідчі оголосили підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановили та оголосили підозру ще одному учаснику злочинної схеми – депутату районної ради. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснюють працівники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Національна поліція України