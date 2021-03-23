На Київщині повідомили про підозру так званому «смотрящому» за виправною колонією

За встановлення та поширення злочинного пливу на території установи ув’язненому може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції, чоловіка засуджено за розбій до 9 років позбавлення волі та з 2015 року він відбував покарання в одній із виправних колоній на Київщині. Своєю непокорою дотримуватися встановлених правил поведінки та підтримкою «злодійських» традицій здобув авторитет серед інших засуджених. Згодом отримав статус так званого «смотрящого» за спецустановою.

Кримінальний «авторитет» призначав своїх довірених осіб у колонії, організував постачання заборонених предметів на закриту територію, розподіляв так званий «общак» та вирішував конфлікти між іншими ув’язненими. Крім того, забезпечив схему незаконного збуту наркотиків у колонії та особисто приймав рішення, хто з ув’язнених отримає заборонений «товар».

Учора, 22 березня, на підставі отриманих доказів, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили «авторитету» про підозру у встановленні та поширенні злочинного впливу в установі відбування покарань – ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Документування протиправної діяльності фігуранта проводилося за участю співробітників Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України