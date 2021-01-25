На Київщині повідомили про підозру зловмиснику, який катував та до смерті побив товариша

Конфлікт між чоловіками стався під час розпиття спиртних напоїв у селі Потік, що на Миронівщині. Раптом один із товаришів накинувся з кулаками на іншого. Потерпілий впав, а лиходій продовжив лупцювати його ногами та сковорідкою, а потім підпалив волосся запальничкою.

Зрештою, зловмисник залишив побитого товариша у безпорадному стані та пішов додому відпочивати.

Поліцію та медиків викликала співмешканка потерпілого. Але, врятувати чоловіка не вдалось – від отриманих ушкоджень він загинув.

Працівники відділу поліції № 2 (м. Миронівка) Обухівського районного управління поліції оперативно встановили місце перебування та особу зловмисника. Ним виявився 36-річний місцевий житель, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежів.

Поліцейські затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем проживання та за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та за ч. 1 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує ув’язнення на строк до десяти років.

Відділ комунікації поліції Київської області