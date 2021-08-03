На Київщині повідомлено про підозру чоловіку, який налагодив збут амфетаміна «з рук в руки»

За процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури 24-річному чоловіку повідомлено про підозру у незаконному збуті психотропної речовини ( чч.1,2 ст. 307 КК України).

Слідством встановлено, що мешканець одного з населених пунктів Макарівської селищної територіальної громади Бучанського району Київщини організував збут психотропної речовини – амфетамін. Зловмисник збував «товар» місцевим наркозалежним особам під час особистої зустрічі «з рук в руки», за грам амфетаміну брав по 450 грн.

У рамках розслідування кримінального провадження проведено ряд оперативних закупок та отримано висновки судових експертиз, які підтверджують незаконну діяльність наркоділка.

Продавця затримано «на гарячому» під час продажу чергової партії психотропної речовини.

У ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваного виявили та вилучили речовини, ззовні схожі на психотропну речовину амфетамін та наркотичний засіб канабіс.

Чоловіку обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який на теперішній час прокуратура оскаржує в апеляційному порядку, наполягаючи на триманні під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими та оперативними працівниками Бучанського РУП ГУНП в Київській області.

Київська обласна прокуратура