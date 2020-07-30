На Київщині правоохоронці затримали посадовця на хабарі за укладання угоди з оренди ставка

Керівник Іванківського міжрегіонального управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів вимагав гроші за укладання низки договорів про оренду ставка в Іванківському районі Київської області. Зловмисника затримали під час одержання ним неправомірної вигоди в розмірі двох тисяч доларів США.

Як стало відомо правоохоронцям, чиновник вимагав неправомірну вигоду в розмірі двох тисяч доларів США за подальше укладання договорів оренди ставка. Водойма розташована на р. Осниця в Іванківському районі Київської області.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 30 липня, слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з працівниками Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора затримали керівника Іванківського міжрегіонального управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів.

Досудове розслідування триває. Стаття Кримінального кодексу, що її інкримінують затриманому посадовцеві, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України