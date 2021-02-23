На Київщині припинено діяльність хакерів, які на замовлення зламували профілі у соцмережах та месенджери (відео)

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність хакерського угруповання. Учасники за гроші забезпечували клієнтам несанкціонований доступ до месенджерів, акаунтів у соцмережах та електронних поштових скриньок користувачів.

Досудове розслідування встановило, що зловмисники через підконтрольний віртуальний сервер зламували облікові записи мобільних месенджерів і соціальних мереж низки посадовців Київщини. Задокументовано, що серед постраждалих від їх дій голова одного з районних судів області. Вартість «послуг» становила до $3 тисяч залежно від складності та обсягів роботи.

За інформацією спецслужби, власник хостингу систематично виїжджає за кордон, в тому числі до Російської Федерації. Його основною клієнтурою були громадяни РФ та вітчизняні «приватні детективи». Наразі перевіряється можливий зв’язок чоловіка зі спецслужбами країни-агресора.

Для анонімності оплати послуг зловмисник приймав «розрахунки» у криптовалюті, а також на електронні гаманці заборонених в Україні російських небанківських платіжних систем.

Під час проведення обшуків, за місцями розміщення серверів у орендованому офісному приміщенні та приватному помешканні організатора у Фастівському районі Київщини, правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, банківські карти, зразки програмного забезпечення, що використовувались для отримання несанкціонованого доступу, Усі вони будуть направлені на експертизу.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за ст. ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

Викриття проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

СБУ