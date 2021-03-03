На Київщині припинено незаконне виготовлення лікеро-горілчаних виробів

Співробітники ГУ ДФС у Київській області встановили, що певні особи, в період 2020 року, на території області здійснювали незаконне виготовлення підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров’я людей.

Збут незаконного фальсифікату відбувався через ряд Інтернет-сайтів. Продукція в подальшому відправлялася через служби кур’єрських доставок.

Вживання такої продукції призвело до отруєння одного з громадян України.

В рамках досудового розслідування, проведено ряд санкціонованих обшуків в гаражних приміщеннях, які використовувалися особами для зберігання та збуту фальсифікованого алкоголю, за результатами яких виявлено обладнання для виготовлення лікеро-горілчаних виробів та інші ТМЦ.

З незаконного обігу вилучено фальсифікованих підакцизних товарів на орієнтовну суму близько 700 тис. гривень.

Державна фіскальна служба України