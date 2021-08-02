На Київщині приватний виконавець отримав ₴2000 хабаря за видалення інформації з Єдиного реєстру боржників

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно приватного виконавця за фактом одержання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданих повноважень, поєднані з вимаганням (ч. 4 ст. 368-4 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний виконавець вимагав 2000 доларів США від жителя Одеси за закриття провадження та видалення його даних з Єдиного реєстру боржників.

У квітні поточного року правоохоронці затримали останнього у робочому кабінеті після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводилося слідчим управлінням ГУНП в Київській області, оперативний супровід здійснювало Головне управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура