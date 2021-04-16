На Київщині приватний виконавець попався на хабарі за видалення інформації з Єдиного реєстру боржників

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру представнику виконавчої служби за фактом одержання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданих повноважень, поєднані з вимаганням (ч. 4 ст. 368-4 КК України).

Слідством встановлено, що приватний виконавець вимагав дві тисячі доларів США від місцевого жителя, який раніше мав боргові зобов’язання у розмірі 40 тисяч доларів США. Незважаючи на факт сплати боргу громадянином, він змушував чоловіка сплатити гроші за закриття провадження та видалення його даних з Єдиного реєстру боржників.

Правоохоронці затримали зловмисника у робочому кабінеті після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Наразі йому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводились спільно зі слідчими СУ ГУНП в Київській області, за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури