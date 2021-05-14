На Київщині психічно хворий чоловік неодноразово ґвалтував 5-річну племінницю

Поліція Київщини повідомила про підозру 30-річному молодику за розбещення 5-річної племінниці

У селі Переселення Обухівського району молодий чоловік вчиняв розпусні дії відносно 5-річної племінниці. Про це до поліції повідомила 25-річна сестра потерпілої.

Поліцейські з’ясували, що молодик часто гостював у сестри та залишався наодинці з молодшою племінницею. Зловмисник неодноразово вчиняв розпусні дії та сексуальне насильство відносно дівчинки.

Крім того, правоохоронці провели судово-психіатричну експертизу та встановили, що зловмисник – інвалід 2 групи внаслідок психічного розладу та потребує примусових заходів медичного характеру.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом прокуратур повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення. // Вартові еспресо