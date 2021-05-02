На Київщині СБУ викрила злочинців, які хотіли продати нелегальну зброю криміналітету
Служба безпеки України заблокувала у Київській області діяльність організованої групи, яка намагалася налагодити канал незаконного збуту зброї і боєприпасів. За оперативною інформацією, серед потенційних клієнтів зловмисників були представники кримінальних кіл регіону.
Учасники групи зберігали засоби ураження у спеціально облаштованому приміщенні, обладнали його відеоспостереженням і сигналізацією.
Під час обшуків за місцем прихованого зберігання зброї правоохоронці виявили:
- 1 кг подібної до пластиду вибухової речовини;
- 400 г тротилу;
- 4 гранати Ф-1 із запалами;
- 3 одиниці вогнепальної зброї з глушниками;
- 1000 набоїв різного калібру.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Наразі у межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення обом зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі джерел надходження засобів ураження.
Заходи із викриття правопорушення проводились за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.