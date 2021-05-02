На Київщині СБУ викрила злочинців, які хотіли продати нелегальну зброю криміналітету

Служба безпеки України заблокувала у Київській області діяльність організованої групи, яка намагалася налагодити канал незаконного збуту зброї і боєприпасів. За оперативною інформацією, серед потенційних клієнтів зловмисників були представники кримінальних кіл регіону.

Учасники групи зберігали засоби ураження у спеціально облаштованому приміщенні, обладнали його відеоспостереженням і сигналізацією.

Під час обшуків за місцем прихованого зберігання зброї правоохоронці виявили:

1 кг подібної до пластиду вибухової речовини;

400 г тротилу;

4 гранати Ф-1 із запалами;

3 одиниці вогнепальної зброї з глушниками;

1000 набоїв різного калібру.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Наразі у межах кримінального провадження вирішується питання щодо повідомлення обом зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення, у тому числі джерел надходження засобів ураження.

Заходи із викриття правопорушення проводились за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ