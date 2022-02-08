На Київщини ще одного ділка викрили у виготовленні та збуті підроблених медичних довідок

Використовуючи два вебсайти, правопорушник пропонував виготовлення фейкової медичної документації, зокрема і Covid-сертифікатів. Під час обшуку правоохоронці вилучили готові до продажу довідки та підроблені печатки.

Протиправну діяльність 30-річного жителя с. Софіївська Борщагівка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Київській області спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції.

Чоловік створив два вебсайти, на яких пропонував виготовлення фіктивних медичних документів — від довідок про проведення флюорографії до сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19. Замовники послуг не проходили жодних оглядів чи процедур, а лише надавали свої дані для оформлення документації.

У протиправній діяльності чоловік використовував підроблені печатки різних медичних установ. Вартість фейкової довідки стартувала від 100 гривень, фіктивний Covid-сертифікат коштував 1500 гривень.

Працівники поліції провели обшук в оселі правопорушника. За результатами вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, а також понад 100 медичних документів з ознаками підробки.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати до п’яти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Шевченківська окружна прокуратура Києва.

Департамент кіберполіції Національної поліції України