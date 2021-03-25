На Київщині службових осіб викрили у незаконній передачі 10 га земель лісового фонду

Лісова земельна ділянка на Київщині була передана у приватну власність фізичним особам для будівництва житлових будинків та господарських споруд. Посадовим особам сільської ради загрожує до шести років позбавлення волі.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження працівників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили незаконну передачу землі лісового фонду у приватну власність фізичним особам.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що у 2020 році посадові особи однієї із сільських рад Київської області, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли передачі 10 гектарів лісової ділянки фізичним особам. Відведена земельна ділянка лісового фонду призначалася для будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Відповідно до законодавчих норм – землі лісогосподарського призначення не можуть передаватись у приватну власність.

Сьогодні, 25 березня, у Києві та Київській області правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків. У результаті вилучено документацію щодо відведення земельних ділянок у приватну власність.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 ( Службове підроблення) Кримінального кодексу України. За незаконні оборудки фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Управління комунікації Національної поліції України

(За матеріалами Головного слідчого управління)