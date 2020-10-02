На Київщині спортсмен-наркоман напав на поліцейського

Працівники Білоцерківського відділу поліції, відпрацьовуючи оперативну інформацію, помітили припаркований автомобіль «Mazda». В автівці знаходились двоє осіб, які підозрювались у незаконному збуті наркотичних речовин.

Правоохоронці представились цим чоловікам співробітниками кримінальної поліції та пред’явили свої службові посвідчення.

Однак водій, не пояснюючи нічого, раптово щосили наніс удари рукою по голові одному поліцейському та його напарнику. Оперативники одразу застосували заходи фізичного впливу та втихомирили зловмисника.

Ним виявився 19-річний місцевий житель, вихованець професійного бійцівського клубу. Поліцейські встановили причини такої «непрофесійної» поведінки спортсмена. Виявляється, зловмисник створив конфліктну ситуацію, щоб позбутися наркотичних речовин, які він мав при собі.

Наразі зібрано відповідну доказову базу і слідчі Білоцерківського відділу поліції за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру спортсмену за нанесення тілесних ушкоджень офіцерам поліції під час виконання ними службових обов’язків.

Винуватцю загрожує до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк. // Вартові еспресо