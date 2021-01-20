На Київщині судитимуть членів озброєної банди, на чолі з так званим «смотрящим по Лук’янівському СІЗО»

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до Макарівського районного суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно керівника та 5 учасників озброєної банди, які займались розбійними нападами на підприємства, установи, організації та пересічних громадян, а також крадіжками чужого майна (ст.257, ч.3,5 ст185, ч.4 ст.187, ч.1 ст.263 КК України).

За даними слідства, очолював банду раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини 35-річний мешканець Броварів, який у кримінальних колах позіціонував себе як «смотрящий по Лук’янівському СІЗО».

Звільнившись, останній не став на шлях виправлення, а організував нову банду, з метою здійснення нападів на громадян, підприємства, установи, організації.

До відбору кандидатів у члени банди, «смотрящий» підходив ретельно та враховував особисті якості кандидатів – схильність

до вчинення корисливих злочинів із застосуванням насильства, умови

та спосіб їх життя, фізичний стан, зв’язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Таким чином, до складу вказаного угруповання, на рахунку якого 9 епізодів злочинної діяльності, окрім організатора входило ще п’ятеро осіб.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури