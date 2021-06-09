На Київщині судитимуть чоловіка, підозрюваного у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх та малолітніх дівчат

Нагадаємо, що наприкінці листопада поліцейські Київщини затримали у власній фотостудії 56-річного мешканця міста Вишневе. Зловмисник підозрюється у вчиненні розпусних дій та ґвалтуванні неповнолітніх та малолітніх дівчат.

Викрили злочинну діяльність чоловіка оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно з працівниками слідчого управління поліції Київщини та за процесуальним керівництвом прокуратури області. Тоді чоловікові повідомили про підозру за ч.3, ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) , за ч.1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно зловмисника скеровано до суду. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Київської області