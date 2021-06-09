На Київщині судитимуть чоловіка, підозрюваного у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх та малолітніх дівчат

Опубликовано

Нагадаємо, що наприкінці листопада поліцейські Київщини затримали у власній фотостудії 56-річного мешканця міста Вишневе. Зловмисник підозрюється у вчиненні розпусних дій та ґвалтуванні неповнолітніх та малолітніх дівчат.

Викрили злочинну діяльність чоловіка оперативники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно з працівниками слідчого управління поліції Київщини та за процесуальним керівництвом прокуратури області. Тоді чоловікові повідомили про підозру за ч.3, ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) , за ч.1 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт стосовно зловмисника скеровано до суду. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Київської області

Like

Метки:

Читайте также: