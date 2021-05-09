На Київщині судитимуть чоловіка, який обіцяв вбити адвоката колишньої дружини

Броварська окружна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 44-річного мешканця столиці, якого обвинувачують у погрозах особі, що надає правову допомогу (ч.1 ст.398 КК України).

Досудовим слідством встановлено, що у вересні 2019 року відбулося судове засідання, на якому розглядалася справа про розлучення обвинуваченого з дружиною та питання опіки над спільною дитиною. Після завершення засідання, чоловік, невдоволений результатом розгляду справи та діями адвоката колишньої дружини, почав переслідувати правозахисника.

Так, він приходив до офісу адвоката та обіцяв її вбити, а у поштовій скринці за місцем проживання постраждала знаходила свої фото з погрозами.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури