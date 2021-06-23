Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно керівника одного з Державних підприємств Державної кримінально-виконавчої служби України за обвинуваченням у наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальну посаду (ч.3 ст 369 КК України)

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, правоохоронці затримали керівника Державного підприємства, під час передачі першої частини хабара прокурору Бучанської окружної прокуратури Київської області.

Встановлено, що посадовець пропонував співробітнику прокуратури щомісячну винагороду за те, щоб останній «не помічав» під час проведення перевірок підприємців, які незаконно здійснювали господарську діяльність на території підприємства Державної кримінально-виконавчої служби, а такoж не ініціював притягнення фігуранта дo відпoвідальнoсті. Загалом за вказані дії прокурору пропонувалося отримати 70 тисяч гривень.

Прo прoпoзицію надання неправoмірнoї вигoди прoкурoр пoвідoмив керівництвo.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими СУ ГУНП в Київській області за оперативного супроводу працівників Головного управління БКОЗ СБ України

У разі визнання винним обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна.

УК