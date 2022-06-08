На Київщині судитимуть двох поліцейських, які «взяли» $4 тис. за непритягнення до кримінальної відповідальності

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох правоохоронців за фактом одержання службовими особами неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що старший оперуповноважений одного з управлінь департаменту Нацполіції України діючи за попередньою змовою із своїм безпосереднім керівником вимагали від власника аптеки, який є фігурантом кримінального провадження, 4 тис доларів США. За вказану суму вони обіцяли не притягувати його та співробітника аптеки до кримінальної відповідальності за порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також не вживати заходів задля позбавлення ліцензії.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювалися територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура