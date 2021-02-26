На Київщині судитимуть експоліцейського, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП

Київською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом ДТП, в якій загинула 43-річна мешканка м. Бровари (ч.2 ст.286 КК України).

Слідством встановлено, що 4 жовтня минулого року працівник Деснянського управління поліції ГУНП у м.Києві, перебуваючи за кермом автівки у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на двох жінок на пішохідному переході у Броварах, одна з яких, від отриманих травм, загинула на місті пригоди.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури