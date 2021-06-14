На Київщині судитимуть голову та заступника голови ОТГ, обвинувачених в одержанні ₴1,4 млн. за виділення землі

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно голови та заступника голови однієї з ОТГ Київщини за обвинуваченням у вчиненні корупційного злочину (ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України).

За даними слідства, голова вказаної територіальної громади разом з заступником одержали від двох представників місцевих комерційних структур неправомірну вигоду за сприяння у розв’язанні питання щодо виділення земельних ділянок загальною площею 12 га та підписання договорів їх оренди під будівництво та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. Гарантована перемога в аукціоні із продажу права оренди вказаних ділянок та сприяння у зменшенні їх оціночної вартості у понад 10 разів коштувала двом підприємцям 700 тис гривень та 25 тис доларів США відповідно.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області за оперативного супроводу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області та управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура