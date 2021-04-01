На Київщині судитимуть інспектора Держекоінспекції, який за ₴10 тисяч дозволив вирубати майже півсотні дерев

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно завідувача сектору державного ринкового нагляду – старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу Державної екологічної інспекції за фактом отримання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

Слідством встановлено, що посадовець вимагав та отримав від представника однієї з селищних рад грошові кошти у сумі 10 тис гривень за підписання акту обстеження зелених насаджень, згідно якого, понад 40 здорових рослин планували вирубати під облаштування спортивного майданчика.

Наразі слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві за оперативного супроводу Фастівського міжрайонного відділу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури