На Київщині судитимуть шахраїв, які заволоділи коштами інвесторів та забудовників на загальну суму понад ₴7 млн.

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно двох осіб за обвинуваченням у вчиненні шахрайства та підробці документів (ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1, 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, два брати протягом 2017-2018 років шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами інвесторів та забудовників одного із житлових комплексів у Києво-Святошинському районі Київської області на загальну суму понад 7 млн грн.

На теперішній час обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура